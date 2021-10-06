محمد بن زايد: بفضل الله خرجنا من أزمة «كورونا» بخير

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الحياة في دولة الإمارات - بفضل من الله تعالى - بدأت في العودة إلى طبيعتها، مضيفاً سموه أن الوضع الصحي في الدولة آمن ومطمئن وخرجنا من جائحة «كوفيد-19» بخير وسلامة، واستفدنا من هذا التحدي دروساً وتجارب عديدة.

وقال سموه خلال مجلس قصر البحر: «اليوم مبارك برؤية هذه الوجوه الطيبة.. وأريد أن أؤكد عليكم بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة سواء في العمل أو الدراسة أو العادات والممارسات اليومية للمجتمع، مع الأخذ بالأسباب الاحترازية ومراعاة بعض التغيير في سلوكياتنا الحياتية».

ورحب سموه بالحضور، معرباً عن سعادته برؤيتهم بخير وصحة وسلامة، وقال: «الحمد لله لرؤيتكم بعد فترة طويلة لم نلتقِ خلالها.. وفرحتنا كبيرة برؤية أهلنا وأخوتنا بخير».

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي إلى كل من فقد عزيزاً بسبب فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.

وأضاف سموه: «أن سنة 2020 كانت صعبة وشهدت تحديات كبيرة.. لكن دولة الإمارات ولله الحمد استطاعت أن تكون من أوائل الدول أن تخرج من الأزمة.. في الوقت الذي واجهت بعض الدول صعوبات كبيرة».

وأشار سموه إلى أن العوامل التي أسهمت في بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بحمد الله هي ثلاثة: توفر اللقاحات واستمرارية الفحوص، بجانب توفر بعض العلاجات الحديثة في دولة الإمارات وعدد من دول العالم.

ولفت سموه إلى انخفاض الحالات في الدولة إلى أقل من 500 حالة وهذا يبشر بالخير، وهو يشير إلى أن «كورونا» تحت السيطرة وأقل خطورة مما كان عليه.

واختتم سموه حديثه بحمد الله وشكره، وقال: «الحمد لله على كل شيء.. فقد خرجنا من الأزمة بخير وعز وأمان وصحة وتجارب، رغم صعوبتها وشدتها لكننا تعلمنا منها الكثير».

ووجه سموه الشكر إلى جميع الجهود التي بذلت وتبذل من الفرق الميدانية والطبية كافة للسيطرة على الجائحة، مثمناً استجابة المجتمع وتعاونه، الذي كان له أثر كبير في تجاوز المخاطر والحد منها.

حضر المجلس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

• محمد بن زايد وجه الشكر إلى الفرق الميدانية والطبية لجهودها للسيطرة على الجائحة.

ولي عهد أبوظبي:

• «الوضع الصحي في الدولة آمن ومطمئن، و(كورونا) تحت السيطرة وأقل خطورة مما كان عليه».

• «2020 كانت صعبة وشهدت تحديات. لكن الإمارات كانت من أوائل الدول التي خرجت من الأزمة».

محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وبحث سموه والشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

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