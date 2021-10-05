حمدان بن محمد: قصة الإمارات ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة

المصدر: متابعة- موقع الامارت اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن جناح الإمارات في «اكسبو 2020 دبي»، يبرز ملامح مسيرة انطلقت للمستقبل من عمق انتماء دولتنا لأمّتِها وهويتها العربية الأصيلة، وتمسكها بقيمها وتقاليدها العريقة. قصة الإمارات ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة تحفزهم على الابتكار والإبداع.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي اليوم، يرافقه، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي الجناح الوطني لدولة الإمارات، في معرض إكسبو 2020 دبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على مكونات الجناح التي تقدم نظرة عامة حول نشأة دولة الإمارات وما واكبها من غرس للقيم الإنسانية الأصيلة في نفوس أبنائها والتي شكلت أساس نهضتها الشاملة، إذ يعرض الجناح مراحل إرساء الإمارات أسس مجتمعها المتقدم القائم على الإبداع وابتكار أفكار تعزز مسيرتها نحو المستقبل.

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