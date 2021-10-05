«أكاديمية الشعر» تصدر «ألمس الريح» لمصعب بيروتية

المصدر: أبوظبي ■ وام

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان «ألمس الريح»، للشاعر مصعب بيروتية، جاءت في 100 صفحة من القطع المتوسط، واشتملت على 29 قصيدة، توزعت على خمسة فصول.وأهدى الشاعر المجموعة إلى وطنهِ سورية، «مع كل هذا النزيف، وكل هذا الأمل»، أما أجواء القصائد فلا تبتعد كثيراً عن مضمون ودلالات الإهداء، فالشاعر يكتب قصائده متأملاً شؤون الحب والحياة، لينثر كثيراً من الأمل.

وتمتاز كثير من قصائد المجموعة بانتمائها إلى النسق التفعيلي الحديث، وأخرى إلى القصيدة البيتية التي تحمل في طياتها الأصالة.

يذكر أن الشاعر مصعب بيروتية أحد نجوم برنامج أمير الشعراء في الموسم السادس، وقدم خلال مشاركته فيه حضوراً مميزاً.

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