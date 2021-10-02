"الطوارئ والأزمات": درجة عالية من التأهب للتعامل مع الحالة المدارية "شاهين"

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الجهات المعنية قامت وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد بمتابعة الحالة المدارية وتحركاتها ومدى تأثيرها على مناطق الدولة، ووفق المعلومات الصادرة من المركز، فإن الحالة المدارية "شاهين" في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وأشارت الهيئة إلى أنه كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

أضافت الهيئة: "نود تطمين الجميع بأن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات هي إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق الدولة".

وتابعت: "من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من غداً الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر وسيقوم المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد بإعطاء تفاصيل أكثر عنها".

وأوضحت الهيئة أن جميع الجهات المعنية قامت بعمليات الرصد والمتابعة وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 من سبتمبر 2021 حيث دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث جميع الجهات المعنية لاجتماع لمناقشة كافة السيناريوهات المتوقعة وتأثيرها على الدولة.

وأشارت إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول للفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المستوى الثاني والمتعلق بالكوارث الطبيعية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 وذلك لرفع الجاهزية الوطنية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة الجميع.

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