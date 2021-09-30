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    في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

    رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين الشريفين

    المصدر:
    • أبوظبي - وام
    التاريخ:

    بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

    كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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