جواهر القاسمي ترأس اجتماع «عمومية مرشدات الإمارات» وانتخاب مجلس الإدارة جديد

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة جمعية مرشدات الإمارات أن الحركة الإرشادية تركت أثراً بارزاً لدى الأجيال التي حملت مسؤولية تقديم الدعم للفتيات وتخريج طاقات تحمل قِيَم نبيلة وخبرات حياتية هامة، ولم يَكن لهذا الغَرس أن يُثمر لولا جهود الكفاءات التي تقود المبادرات والبرامج التي تعزز رسالة الحركة الإرشادية في المجتمع بخلق جيل قيادي ومسؤول، لتمضي في مسيرةٍ تُرسيها استراتيجيات محددة ومنهجية ثابتة أساسها تكوين طاقات شابة تحمل على عاتقها استدامة الحركة الإرشادية الإماراتية بأرقى المعايير التي تتناسب مع دورها كشريك في بناء المجتمع.

وتقدمت سموها بالشكر العميق لعضوات مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات والمنتهية فترة عملها، لما تم بذله من جهود، وما سعى إليه المجلس السابق من أعمال ساهمت في تطوير العمل في الجمعية وتعزيز جهودها في المجال الإرشادي في الدولة، جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مرشدات الإمارات، حيث استقبلت سمو قرينة حاكم الشارقة بقصر البديع العامر، وبحضور معالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عضوات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنتهية أعماله هذا العام.

كما هنأت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في كلمتها أعضاء المجلس الجديد بمناسبة انتخابه لقيادة العمل في الجمعية للفترة من 2021-2025 متمنية للمجلس التوفيق في تأدية مهامه للنهوض بالحركة الكشفية في الدولة، وتعزيز دورها للارتقاء بالفتيات الزهرات والمرشدات وتنمية وتطوير قدراتهن المعرفية اللازمة لبناء مستقبلهن الكشفي، وتطوير حياتهن الشخصيّة والعلميّة والمهنيّة.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بو حميد: "إن لقاء سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، كان له الأثر في رفع همة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات، لتبنّي مهمة تطوير وتعزيز دور الحركة الإرشادية لدى فتيات المجتمع الإماراتي. فالاستماع إلى فكر سموها وتطلعاتها واهتمامها المستمر بالارتقاء بالمجتمع، وبالتحديد الأجيال الشابة، يرفع من مسؤولية الجمعية في تحقيق الأهداف على أكمل وجه".

وأثنت على الدور الذي تقوم به الجمعية وشكرت جهودها حيث قالت: "نتمنى كل التوفيق لجمعية مرشدات الإمارات في مهمتها المقبلة، فدورها أساسي وذو تأثير قوي في مجتمع دولة الإمارات، ونأمل أن نرى في المستقبل القريب تعاون مباشر مع كافة الجهات المعنية لتستمر بدعم مسيرة المرشدات في دولة الإمارات، وتحقيق الإنجازات والنجاحات الكبيرة كما عهدناهم".

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