جافزا ومحاكم دبي تطلقان أول محكمة ذكية في الشرق الأوسط للنظر في القضايا العمالية

المصدر: دبي - وام

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومحاكم دبي «المحكمة الذكية» الخاصة بالتعامل مع الدعاوى والقضايا العمالية للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لجبل علي وموظفيها ضمن جهودها لتكريس التميز في بيئة أعمالها المتكاملة ومنظومتها الرقمية.

وسيتمكن الأطراف المعنيون بالدعوى العمالية من الحضور إلى قاعة المحكمة الذكية والمزودة بنظام بث مباشر مرتبط بمحاكم دبي ومعزز بأعلى درجات الأمان الإلكتروني ليتمكن القضاة من الاستماع إلى أطراف الدعوى والاطلاع على حيثياتها من خلال الربط الإلكتروني مع منظومة جافزا الرقمية والخاصة بعقود العمل والمعلومات ذات العلاقة للبت في القضايا وإصدار الأحكام.

وكان الطرفان وقعا اتفاقية تعاون عام 2019 بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي حيث تم إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا البث المباشر للجلسات للنظر في الدعاوى القضائية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي وفي مناطق الأعمال التابعة لها.

وتشكل المحكمة الذكية التي تقع في مبنى جافزا 14 بداية لمرحلة جديدة لتسهيل إجراءات التقاضي كما تم تزويدها بكل ما تحتاجه عملية التقاضي لتضاهي في أدائها المحكمة التقليدية في المقر الرئيس لمحاكم دبي حيث تم تأمين الربط بين الأنظمة العمالية في جافزا والمحاكم بما يضمن أفضل مستويات البث المباشر لحيثيات القضية والاستماع لمرافعات المحامين وإفادات الموظفين وممثلي الشركات المعنيين بالقضية.

وقال عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا إنه لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الإنجاز لولا الدعم الذي تلقيناه من محاكم دبي رائدة التحول الرقمي في القطاع القانوني..مؤكداً على ثقته من أن تجربتهم هذه والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة ككل ستكون قصة نجاح فريدة سيتم تطبيقها في مناطق حرة عديدة في العالم.

من جهته أكد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي حرص الدائرة أن إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) للنظر والبت في الدعاوى القضائية للشركات العاملة فيها وفي مناطق الأعمال التابعة لها..يشكل إضافة جديدة لتطوير المنظومة القضائية وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات استكمالاً لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة للأطراف لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون وذلك تقديراً لدور هذه الفئة وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة التزامًا برؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأكد الجابري حرص محاكم دبي على أن تكون كفاءة النظام القضائي في مقدمة الأوليات والمستهدفات من خلال تسخير التقنيات الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news