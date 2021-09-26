«طرق دبي» تستكمل التدريب العملي لــ 102 طالب وطالبة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

استكملت هيئة الطرق والمواصلات، تدريب 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات الأكاديمية ذات الصلة بعمل الهيئة ضمن (برنامج التدريب العملي) خلال العام الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 35 جامعة ومعهدا تخصصيا من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن وبريطانيا وأمريكا واسكتلندا.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة سلطان الأكرف: تستهدف هيئة الطرق والمواصلات منذ إطلاق برنامج التدريب العملي عام 2008، إعداد وتأهيل مواطني الدولة لإكسابهم الخبرة العملية، بما يعزز من مستوى مهاراتهم وإمكانياتهم وأدائهم العملي لدى دخول سوق العمل بعد التخرج، والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال دفع عجلة التنمية والتطوير الى الإمام.

وأضاف أن الهيئة تعمل دائماً على استقطاب طلبة الجامعات والمعاهد وتدريبهم في مختلف الإدارات والمؤسسات لها، وواصلت خلال عام 2020 جهودها الحثيثة في تدريب الطلاب والطالبات من المبتعثين خارج الدولة تدريبا افتراضيا عن طريق الاتصال المرئي، لاسيما الطلاب في مرحلة الدراسات العليا أثناء إعدادهم لبحوث حديثة في مختلف البرامج الأكاديمية، موضحا أن برنامج التدريب العملي يُعنى بالتخصصات الدراسية التالية وهي: الهندسة بمجالاتها المختلفة، مثل الهندسة المدنية والكهربائية وهندسة ميكاترونيكس والهندسة الصناعية وهندسة الكمبيوتر، إضافة إلى تخصص المالية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وتحليل الأعمال وتطوير التطبيقات والموارد البشرية، فيما عملت الهيئة خلال السنتين الماضيتين على تطوير وسائل تدريبية مبتكرة في تدريبها العملي لطلبة هندسة الطاقة المستدامة.

وأشار إلى أن برنامج التدريب العملي يتسم باستمراريته على مدار العام، مما يتيح الفرصة المثالية أمام طلبة المدارس والجامعات والمعاهد لتحقيق الاستفادة القصوى في تلقي تدريب عملي يستمر من شهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى بحسب متطلبات الجامعة من جهة، ويحظى المتدربون بأولوية التعيين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

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