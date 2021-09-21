أبوظبي: طائرات بدون طيار لتوريد ونقل المستلزمات الطبية بين المنشآت الصحية

المصدر: الإمارات اليوم – أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في مشروع هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عزمها ترخيص استخدام أحدث التقنيات المتطورة للطائرات بدون طيار «الدرون»، في نقل وتوصيل المستلزمات الطبية في القطاع الصحي بالإمارة.

ويأتي ذلك ضمن خطط الاستعداد للخمسين واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وجهود الدائرة الهادفة إلى إرساء مكانة أبوظبي الرائدة على خارطة الابتكار العالمية وتطوير والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال استخدام وتوظيف أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة لبناء منظومة صحية رائدة على مستوى العالم. مستنداً إلى البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، يهدف المشروع الذي يجمع دائرة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وشركتي «SkyGo» و«Matternet» المتخصصتين في مجال الطائرات بدون طيار، إلى تحقيق نقلة نوعية في سلاسل توريد ونقل المستلزمات الطبية والأدوية والعينات ووحدات الدم وغيرها بين المختبرات والصيدليات وبنوك الدم والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء الإمارة، من خلال وسيلة متطورة وأكثر أماناً.

ويسهم المشروع في تعزيز صحة وسلامة المجتمع ورفع كفاءة القطاع وطاقته الاستيعابية واستجابته لحالات الطوارئ، كما سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة وتجنب الازدحام المروري. كما يدعم المشروع أهداف الإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة حيث سيوفر المشروع العديد من الفرص الوظيفية التقنية للمواطنين ويسهم في بناء الخبرات في هذا المجال التكنولوجي الحيوي.

وقال رئيس دائرة الصحة - أبوظبي عبدالله بن محمد آل حامد،: «في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، نتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتكون أبوظبي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى هذه المنظومة الرائدة وتوظف أهم التقنيات الحديثة في تعزيز القطاع الصحي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث يتماشى هذا المشروع مع استراتيجياتنا القائمة على تطوير منظومة صحية تستشرف المستقبل وتلبي احتياجاته، إلى جانب تعزيز كفاءة القطاع ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات وتوافرها في الإمارة».

ويُعد تبني أبوظبي لأحدث الابتكارات الرقمية والمشروعات المبتكرة وتسريع جهود تسخيرها في القطاع الصحي من بين الجوانب التي عززت استجابة لجائحة كوفيد-19 لتتصدر أبوظبي مدن العالم وتحتل المركز الأول كمدينة قيادية في التصدي للجائحة.

وأضاف: «كانت أبوظبي ولا تزال حاضنة للابتكار وسباقة في تسخير كل ما هو واعد لتحقيق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مستندة إلى بنيتها التحتية المتطورة، ونتطلع قدماً إلى تنفيذ هذا المشروع وإضافته إلى باقة المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تطلقها وتدعمها أبوظبي.»

ويقوم المشروع على تطوير نظام وشبكة توصيل متقدمة باستخدام الدرون تضم 40 محطة لدعم القطاع الصحي خلال العام 2022، حيث ستوفر خدمات النقل والتوصيل إلى مختلف المنشآت الصحية من خلال منظومة سريعة للحالات الطارئة تعمل على مدار الساعة وفق سلسلة يمكن تتبعها ورصد تحديثاتها بشكل آني. وكانت SkyGo قد أنهت المرحلة الأولى من الاختبارات وبدأت بالمرحلة الثانية التي من المتوقع أن تتم بالكامل مع نهاية العام الجاري للوقوف على كافة متطلبات الطيران وتقييم المخاطر ووضع الحلول المناسبة.

وستسهم المنظومة الجديدة في سرعة وسهولة نقل العينات والمستلزمات الطبية وإدارة حالات الطوارئ كنقل الأدوية العاجلة ومضادات السموم واللقاحات وغيرها، ما يسهم في التخفيف من نسب الأشغال في المنشآت الصحية ويعزز جودة مخرجاتها.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «نحتفي اليوم مع شركائنا بهذا الإنجاز الذي يشكل علامة فارقة وهامة في استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض النقل والتوصيل، حيث يُعد ذلك دليلاً على جهود الانتقال من مرحلة وضع المفاهيم إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع. ويشهد التقدم في تطبيقات وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار نمواً متسارعاً، الأمر الذي يجعلنا حريصين على توفير البنية التحتية القادرة على دمج هذه التكنولوجيا بشكل سلس وآمن لتكون جزءاً من مفهوم المدينة الذكية وهو ما ينعكس إيجاباً على رفاه مجتمع الإمارات ككل.»

وكانت SkyGo قد نظمت عرضاً حياً للتقنية الجديدة، شمل العرض الحي نقل وتوصيل عينات طبية من مدينة زايد الرياضية إلى إحدى مختبرات الإمارة، حيث تم خلال ذلك تتبع الطرد الذي تحمله طائرة «الدرون» تطير على ارتفاع يصل إلى300 قدم عن سطح الأرض لحظة بلحظة في بث حي إلى حين وصوله إلى الوجهة المنشودة.

وتُعد «SkyGo»، أول شركة حاصلة على ترخيص العمليات التشغيلية لخدمات «ما وراء خط الأفق المرئي» (BVLOS)، التي تمكن من استخدام طائرات بدون طيار. وتهدف الشركة إلى تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار بما يقدم حلولاً للتوريد واللوجستيات من خلال بدائل أكثر سرعة وفعالية وسلامة واستدامة.

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