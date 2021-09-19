بدء توزيع مكرمة حاكم الشارقة على 453 من متقاعدي شرطة الإمارة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة أمس، بمقر القيادة توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لـ453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي أو لورثتهم، وبأثر رجعي ثلاث سنوات وثمانية أشهر بقيمة 75 مليوناً و766 ألف درهم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي: «شكلت القيادة العامة فريق عمل كان على أتم استعداد منذ الصباح الباكر لتسليم سندات الصرف لمستحقي المكرمة من المتقاعدين وذويهم، حيث تم تسليم السندات إلى أصحابها بكل سهولة ويسر»، مشيراً إلى أن المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحضور الشخصي لاستلام المكرمة، وسيتم توصيلها إلى مقار سكنهم، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة بضرورة التيسير في إنجاز المعاملات مراعاةً للظروف و تحقيقاً لرضا وإسعاد أفراد المجتمع.

وعبر بعض مستحقي المكرمة عن امتنانهم لصاحب السمو ورعايته واستجابته لمطالب مواطنيه وأبنائه، وأفاد المواطن (عبدالرحمن علي- 57 عاماً) بأنه يشعر بالسعادة، مؤكداً أن هذه المكرمة ستكون سبباً في تغيير أحواله وأسرته.

وأكد المواطن (حسن يوسف العبيدلي- 75 عاماً) أن المكرمة التي حصل عليها أدخلت السرور على قلوبه، لافتاً بأن المكرمة ستفتح باب الاستقرار له ولأسرته، ما سيمكنهم من رسم مستقبلهم ليمكنهم أن يكونوا خير عون لهذا الوطن.

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