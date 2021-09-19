النيابة العامة للدولة توضح عقوبة من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار

المصدر: أبوظبي - وام

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، عقوبة من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 287 مِن قانون العقوبات الاتحادي فإنه من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: - إذا كان من فر من وجه العدالة متهماً في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس ..وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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