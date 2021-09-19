عودة إقامة خيم الأعراس بطاقة استيعابية 200 شخص بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

اعتمد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة تحديث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية المنزلية بأن لا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصاً بالمنزل و100 شخصاً بقاعات المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى وبفاصل أربعة أمتار للشخص الواحد من المساحة الكلية.

وتتيح الإجراءات المحدثة عودة إقامة خيم الأعراس بطاقة استيعابية لا تزيد عن 200 شخص بما يتناسب مع سعة الخيمة بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتلزم التدابير الاحترازية أن يكون حضور المناسبات والأفراح من الحاصلين على اللقاح مع تفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

وأقر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة التقيد بنصف السعة الاستيعابية لكل طاولة في مقرات المناسبات الاجتماعية وأن لا تزيد مدة الحفل عن أربع ساعات، داعياً الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن وكل من لديه أية أعراض بالمرض إلى عدم حضور المناسبات.

وأهاب الفريق بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التعقيم بشكل دائم، وتجنب السلام باليد والعناق والسلام بالأنف والاكتفاء بإلقاء التحية عن بعد، ومراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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