شرطة أبوظبي: مخالفة السماح للأطفال بالجلوس بالمقعد الأمامي للمركبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في أبوظبي ينص على مخالفة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

وأشارت شرطة أبوظبي أن غرامة المخالفة 400 درهم.

وأضافت الشرطة أن القيمة المالية لفك حجز المركبة 5,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news