محمد بن زايد يصل مقر رئاسة الوزراء البريطانية وبوريس جونسون في مقدمة مستقبليه

المصدر: لندن - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في مستهل زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وقد جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية استثنائية ترحيبا خاصا بزيارة سموه الرسمية إلى المملكة المتحدة.

و لدى وصوله إلى مبنى " هورس جارد باراد التاريخي " ـ ساحة عرض حرس الخيالة ـ جرت لسموه مراسم استقبال رسمية خاصة ـ يرافقه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات بعدها استأذن قائد الطابور سموه لتفقد ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه كما قام بالمرور من خلف الصفوف..ثم يعود سموه إلى منصة الشرف مرة أخرى ليعزف السلام الوطني للإمارات للمرة الثانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها هذه المراسم ويكون فيها حرس الشرف بهذا العدد الاستثنائي تقديرا لمكانة سموه ترحيبا خاصا بزيارته.

و أعرب سموه عن شكره و تقديره لهذا الاستقبال الاستثنائي الذي يعبر عن خصوصية العلاقة بين دولة الإمارات وبريطانيا والتي تمتد جذورها إلى عقود حافلة بالعمل المشترك والتعاون الفاعل الذي رسخ علاقاتهما التي تقوم على أسس الثقة والاحترام المتبادلة والقيم المشتركة.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها " العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي خلدون خليفة المبارك وسفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور عبدالله خلفان بالهول.

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