«طرق دبي» تستأنف تشغيل خط حافلات بين دبي وأبوظبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استئناف تشغيل خدمة حافلات الخط (E101) بين إمارتي دبي وأبوظبي، وهو أحد خطوط الحافلات العاملة عبر المدن، بالتعاون والتنسيق مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي لنقل الركاب بين الإمارتين.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، عادل شاكري: «ينطلق الخط E101 من محطة حافلات ابن بطوطة في دبي، ليصل إلى محطة حافلات أبوظبي المركزية في إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن هذا الخط يلعب دوراً مهماً ومحورياً في تكامل النقل الجماعي بين الإمارتين، ما يجعل تنقل الركاب سهلاً وسريعاً، مؤكداً أن الهيئة تحرص وتشدّد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطلب من جميع ركاب الحافلات العامة داخل إمارة دبي، وركاب الحافلات عبر المدن، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها التباعد الشخصي، والحرص على ارتداء الكمامات، لتجنب انتشار الفيروس، للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع في الدولة.

وأكّد أنه يتوجّب على الركاب اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بإمارة أبوظبي، وتنصُّ على أن المسموح لهم بدخول إمارة أبوظبي هم: المطعمون إن كانت صفاتهم تظهر باللون الأخضر في تطبيق (الحصن)، بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة المشار لها بالحرف (E) أو (نجمة). أما غير المطعمين، فسيُسمَحُ لهم بدخول أبوظبي عبر حافلات هيئة الطرق والمواصلات خلال (48) ساعة من الحصول على نتيجة فحص كورونا. كما يتوجب على الركاب المتوجهين إلى إمارة أبوظبي ألّا يستخدموا فحص الليزر لدخول الإمارة مرتين متتاليين، حيث يمكن إثباته، من خلال تطبيق الحصن، واتباع أي إجراءات احترازية جديدة، قد تتخذها السلطات المختصة في الإمارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news