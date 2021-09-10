توظيف.. مبادرة لدمج أصحاب الهمم وظيفياً

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفادت مدير عام هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، علياء عبدالله المزروعي، بأن الهيئة تقود مشروعاً لبرنامج توظيف دامج لأصحاب الهمم، كمبادرة حكومية تحمل اسم «زملاء الهمم»، مستندة بفكرتها إلى استراتيجية أصحاب الهمم 2020–2024، باعتبار قطاع السياسات والتطوير المؤسسي هو المسؤول في الهيئة عن محور التوظيف الدامج لأصحاب الهمم.

وقالت المزروعي، خلال ورشة نظّمتها الهيئة، أخيراً، تحت عنوان «فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل»، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن «البرنامج يشكّل منصة مثالية لإثراء معرفة الموظفين، وتعزيز سياسة التوظيف الدامج، وتأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة في دفع عجلة تنظيم خدمات التوظيف المدعوم لأصحاب الهمم، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، ورفع كفاءاتها لتوظيفها في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي».

وقدّمت الورش إرشادات مُفصّلة حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وتمكين الجهات من إمكانية تعديل البيئة المادية والاجتماعية للعمل، بما يتناسب مع متطلباتهم لإيجاد بيئة عمل صديقة وإيجابية لهم.

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