مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد ارتقى بالطموح.. وقاد العمل وصنع الإنجاز

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

ثمّن سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، جهود سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، بمناسبة مرور 15 عاماً على توليه رئاسة المجلس التنفيذي للإمارة.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد أن «سموّ ولي عهد دبي عمل على تعزيز ريادة دبي في كل المجالات، وأرسى مفاهيم العمل الميداني ومجابهة التحديات وإسعاد الناس». وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد، في تغريدة بحسابه على «تويتر» أمس: «15 عاماً منذ توليه رئاسة المجلس التنفيذي بدبي، عمل خلالها لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد، لتعزيز ريادة دبي في كل المجالات.. ارتقى بالطموح وقاد العمل وصنع الإنجاز، وأرسى مفاهيم العمل الميداني ومجابهة التحديات وإسعاد الناس.. حمدان بن محمد، الأخ والصديق والقائد، ونبض دبي الذي تحيا به».

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