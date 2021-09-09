    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد بن راشد يلتقي اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي.

    وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء لقائي مع اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات في دبي .. الفريق كان على قدر المسؤولية الفترة الماضية .. وتوقعاتنا منهم كبيرة خلال فترة إكسبو القادمة .. وطريقتنا الوطنية في التعامل مع الجائحة كانت نموذجاً حكيماً في الموازنة بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي..".

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