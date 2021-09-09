«البنية التحتية» تحدّد ملامح قطاع إسكان المواطنين للأعوام الـ 50 المقبلة

المصدر: دبي ■ وام

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية لقاءً تشاورياً عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية بشقّيها الاتحادي والمحلي، وأفراد المجتمع، والقطاع الخاص.

ويأتي اللقاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، وإشراك أفراد المجتمع في صياغة مستقبل الإسكان، وتطوير خطة متكاملة تلبي رغبات واحتياجات أبناء وبنات الإمارات الحياتية، وتحقق لهم السعادة وجودة الحياة، وتسهم في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071 وريادتها العالمية.

وناقش اللقاء الافتراضي، الذي ترأسته مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، والوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندسة نادية مسلم النقبي، عدداً من المحاور المرتبطة بقطاع الإسكان الحكومي والخطط والمستهدفات المستقبلية، وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن في الأحياء السكنية.

وأتاح اللقاء الفرصة أمام أفراد المجتمع والمعنيين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة ورؤاهم المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة، للـ50 عاماً المقبلة في دولة الإمارات.

وقالت الفندي: «نستهدف من خلال اللقاء تعزيز منظومة العمل المشترك مع شركائنا وأفراد المجتمع، إلى جانب الوقوف على الأفكار الخلاقة والمبادرات النوعية القادرة على النهوض بقطاع إسكان المواطنين، الذي يشكل أولوية رئيسة على أجندة القيادة لدولة الإمارات»، فيما أوضحت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدرك دور المجتمع في تصميم الخطط والبرامج الإسكانية المستقبلية، بما يلبي تطلعات واحتياجات مواطني الدولة، وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات. وأكدت أن دعوة القيادة لإشراك المجتمع في صياغة المبادرات والأفكار يعكس إيمانها بأهمية دورهم في صياغة مستقبل مشرق لأبناء وبنات الإمارات والمقيمين بهدف تعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها، وتطوير المشاريع والمبادرات المرتبطة بقطاع الإسكان الحكومي الذي يمثل ركيزة رئيسة في مستهدفات دولة الإمارات وخطط عملها المستقبلية واستراتيجيتها الوطنية.

من جانبها، أكدت المهندسة نادية مسلم النقبي أن الإمارات أولت قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً وأفردت له مساحة واسعة ضمن مسارات الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، منوهة إلى أن ثقة القيادة الرشيدة تشكل دافعاً للمزيد من العمل لخدمة وطننا ومواطنينا، وحافزاً لمزيد من العطاء والعمل، لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والتنمية الشاملة، متسلحين بأفكار نيّرة ومبادرات نوعية منبعها المجتمع نفسه، للعبور بسلاسة للـ50 عاماً من الإنجازات النوعية.

وقالت: «من خلال لقائنا نترجم توجيهات القيادة بإشراك أفراد المجتمع في صياغة المبادرات والأفكار، وتعظيم الاستفادة من الأفكار والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها، وتطوير المشاريع والمبادرات الطموحة، وتبني خدمات استباقية تحاكي تطلعات أفراد المجتمع الشمولية، بما يلبي رغباتهم واحتياجاتهم الحياتية، ويحقق لهم السعادة وجودة الحياة، ويسهم في رسم ملامح مئوية الإمارات 2071، وريادتها العالمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news