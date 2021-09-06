46 فعالية افتراضية لهيئة تنمية المجتمع في دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن مجلسها الافتراضي استضاف خلال النصف الأول من العام الجاري 46 فعالية نظمتها بالتعاون مع الهيئة جهات ومؤسسات حكومية وخاصة.

وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الفعاليات بلغ أكثر من 1500 مستفيد، حيث ساهم تقديم المحاضرات وورش العمل عن طريق تقنية الفيديو في استقطاب أعداد أكبر من المشاركين.

وقالت الهيئة إنها عملت على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مع أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة، فضلاً عن الإدارات المختلفة للهيئة، لتقديم محتويات مختلفة ومفيدة لأفراد المجتمع تنوع بين استعراض خدمات الجهات، والتسهيلات والمزايا الإضافية التي تم توفيرها للمستفيدين عن بعد، ومعلومات تثقيفية عن واقع وقضايا القطاعات الاجتماعية والخدمية المختلفة، وصولاً إلى ورش عمل أقيمت خصيصاً للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع حول المبادرات والبرامج الجديدة للجهات.

وأوضحت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة خلود الشرف، أن المجلس الافتراضي ساهم في استقطاب مشاركات مجموعة جهات من خارج إمارة دبي لعرض برامجها المتنوعة والتعريف بخدماتها التخصصية، الأمر الذي وسع الاستفادة من المجلس وجعله منصة تثقيفية ومعرفية عامة لأفراد المجتمع.

وقالت: «تنوعت المواضيع المطروحة في فعاليات المجلس، وحصلنا على تعليقات إيجابية من المشاركين حول ما تم تقديمه ومناقشته كما استقبلنا طلبات حول المواضيع التي يرغبون بالتزود معرفياً بها وسيتم أخذها بعين الاعتبار في الفعاليات المقبلة».

وتضمنت الجهات التي شاركت في فعاليات مجلس هيئة تنمية المجتمع الافتراضي كل من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وإدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ونيابة دبي، ووزارة الداخلية، وهيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وحديقة بحيص الجيولوجية في الشارقة.

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