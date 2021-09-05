الإمارات تطلق منصة لتنمية وبناء 500 شركة وطنية بتكنولوجيا متقدمة

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

أطلقت حكومة الإمارات «شبكة الثورة الصناعية الرابعة»، وهي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتكنولوجيا المتقدمة، بحيث تشارك الشبكة خبراتها ومهاراتها في الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيا الجيل الرابع من الصناعة، ونقل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، بما يدعم القطاع الصناعي في الدولي ويساهم في تطوير الكفاءات العاملة فيه.

وذكرت وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، بأنه سيتم من خلال شبكة الثورة الصناعية الرابعة تطوير مؤشر جاهزية الصناعة الذكية، لتمكين 200 شركة صناعية في التحول التكنلوجي الكامل، وذلك بعد تقييم مستوى كفاءة العمليات والتكنولوجيات رقمياً.

وأضافت: «سنقوم أيضاً من خلال الشبكة بتأهيل 100 من المدراء التنفيذيين في قطاع الصناعة بهدف تعريفهم بأحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية، وتوفير الدعم للمؤسسات الصناعية في تطوير خطط التحول التكنولوجي».

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