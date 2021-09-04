مركز محمد بن راشد للفضاء يكشف عن موقع هبوط المستكشف "راشد" على سطح القمر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن اختيار موقع "لاكوس سومنيوروم" والذي يُعرف أيضاً بـ "بحيرة الأحلام"، كموقع هبوط رئيسي لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهو موقع آمن للهبوط، ويقدم قيمة علمية مهمة، فيما أعلن المركز أيضاً عن اختيار 3 مواقع هبوط احتياطية أخرى.

ويقع "لاكوس سومنيوروم" في الجانب الشمالي الشرقي من القمر، ويتميز الموقع بتكوينه الفريد، الذي تشكل من تدفق حمم البازلت، التي أكسبت الموقع لوناً يميل إلى الأحمر. وكانت جهود اختيار موقع الهبوط قد تمت بتعاون بين "iSpace" والفريق العلمي لمشروع الامارات لاستكشاف القمر.

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