"طرق دبي" تعمل على إطلاق وتحسين خطوط الحافلات بالإمارة لتعزيز الشبكة الداخلية

المصدر: دبي - وام

أكدّت هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

وفى هذا الاطار تعمل الهيئة على اطلاق خط جديد للحافلات العامة في إمارة دبي الخميس المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة فيما تجري تعديلات على 3 خطوط أخرى في التاريخ ذاته.

وسيكون مسار الخط الجديد رقم (SM1) من محطة حافلات سوق الذهب مروراً بشارع الخليج إلى سوق المرفا في جزر ديرة بزمن تقاطر كل (60) دقيقة فيما سيتم تعديل مسار خط الحافلات رقم (14) بالقرب من موقف الصفا لتغطية محطة حافلات الخليج التجاري جهة البحر وسيتم تعديل مسار الخط (F51) بالقرب من محطة مترو مجمع دبي للاستثمار كما سيتم تعديل مسار الخط رقم (F55) في منطقة إعمار الجنوبية لتغطية مناطق سكنية إضافية.

وسَتجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على (11) خطاً للحافلات وهي 5 C28, DPR1, F12, F27, F46, F51 , X64 ,310 ,88 ,14 ,لتتناسب مواعيد الرحلات.

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