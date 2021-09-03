شرطة دبي تخرّج الدفعة الأولى من «سواعد الأمان»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «سواعد الأمان»، أحد البرامج المعنية بتوظيف الطلبة من أعضاء مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، للعمل في الإجازة الصيفية في مختلف الإدارات العامة لمدة شهر، بهدف تعزيز وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وغرس الثقة في نفوسهم، حيث شارك في البرنامج 20 طالباً وطالبة. وأكد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تؤمن بأهمية فئة الأطفال والشباب والطلبة، وكيفية تأهيلهم بطريقة صحيحة ليكونوا خير سفراء في مدارسهم وحياتهم الأسرية وفي مجتمعهم.

إلى ذلك، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإعلامي بينهما،وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك من خلال ترشيح سفراء الأمان للمشاركة في تقديم برامج تلفزيونية، ودعم جهود المجلس، والترويج للهوية المؤسسية لمؤسسة دبي للإعلام كشريك إعلامي للمجلس في مختلف الفعاليات والمناسبات التي ينظمها.

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