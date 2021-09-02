تشديد عقوبة المركبات المخالفة لتدابير «كورونا»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

شدّدت اللائحة المحدَّثة، التي أصدرها النائب العام أخيراً، بشأن ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، عقوبة مخالفة قائدي المركبات للإجراءات الاحترازية والوقائية، بتوقيع غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، وحجز المركبة مدة لا تزيد على شهر، على المخالفين.

وحددت اللائحة عدد الركاب المسموح به في المركبات بأنواعها المختلفة، ونصت على فرض غرامة 3000 درهم على قائد المركبة، في حال تجاوز عدد الركاب المسموح به في الدراجة النارية، حيث يسمح لقائدها فقط، وفي حالة مركبات الشحن (بيك أب) يسمح لقائدها وراكب واحد، وفي حالة المركبات الأخرى، يسمح لقائدها وراكبين، فيما تُستثنى من ذلك فئتان، هما أفراد الأسرة الواحدة، وعمال الخدمة المساعدة لديها، فضلاً عن الأقارب حتى الدرجة الثانية.

كما استحدثت اللائحة عدداً من العقوبات بشأن مخالفة المركبات للإجراءات الاحترازية، منها فرض غرامة 5000 درهم تفرض على قائد المركبة، مع حجزها لمدة لا تزيد على شهر، في حال استخدامها في نقل البضائع أو الأشياء أو غيرها، خلافاً للغرض المرخص به، وبالمخالفة لتعليمات الصحة والسلامة. كما تضمنت غرامة 5000 درهم على قائد المركبة، مع حجزها مدة لا تزيد على شهر، عدا المركبات الحكومية، في حال مخالفة استخدام وسائل النقل بكل أنواعها في نقل الأشخاص، بالمخالفة لشروط أو ضوابط النقل أو أوقات التنقل المعلن عنها من الجهات المعنية.

وبشأن مخالفة استخدام المركبات في نقل العمال وضعت اللائحة ضوابط، من بينها غرامة 10 آلاف درهم للمسؤول عن الشركة أو المنشأة أو قائد المركبة، إذا كانت المركبة خاصة، مع حجزها لمدة لا تزيد على شهر، في حال مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة، في ما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها.

ووضعت اللائحة عقوبات مشددة على مخالفات عدم الامتثال لأوامر الضبط القضائي، أو الهروب عند الاستيقاف، أو التسلل بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية، حيث نصت على غرامة 10 آلاف درهم مع حجز المركبة المستخدمة لمدة لا تزيد على شهر، في حال الهروب أو عدم الامتثال أو الوقوف من دون عذر مقبول لمأمور الضبط القضائي المختص أو معاونيه عند الاستيقاف، للتأكد من مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير، أو عند ضبط أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.

وفرضت اللائحة غرامة 5000 درهم على المخالف، و10 آلاف درهم لكل قائد وسيلة من وسائل النقل ساعد على ارتكاب المخالفة، وكل من توسط فيها، مع حجز المركبة المستخدمة لمدة لا تزيد على شهر، في حال التسلل أو الدخول أو محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة إلى المناطق التي تفرض عليها الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة ضوابط معينة لدخولها أو العودة إليها، وذلك بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية.

كما نصت على غرامة 5000 درهم مع حجز المركبة المستخدمة في ارتكاب المخالفة لمدة لا تجاوز شهراً، وتُضاعف الغرامة في حال التكرار في حالتين، الأولى مخالفة تعليمات الجهات المعنية للأشخاص المصرح لهم بدخول الدولة مؤقتاً بوسائل النقل لأغراض تجارية، والثانية مخالفة الامتناع عن المغادرة خلال المدة المحددة من دون عذر مقبول.

• اللائحة استحدثت عدداً من العقوبات بشأن مخالفة المركبات للإجراءات الاحترازية.

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