محمد بن زايد: 50 مشروعاً وطنيا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن اطلاق 50مشروعاً وطنيا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري.

وقال سموه في تغريدة على حسابه على "تويتر" .. " 50مشروعا وطنيا سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري..ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة ، أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع.

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