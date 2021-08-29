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    محمد بن زايد يهنئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

    وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة..وأوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق .. وأشكر أخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية".

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