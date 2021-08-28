شرطة دبي تُطلق مسابقة «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «مسابقة يوم بلا حوادث» الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع من سائقين وطلبة وذويهم، بنشر صور أو فيديوهات تظهر التزامهم بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في اليوم الأول للعام الدراسي.

وأكد مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بطي الفلاسي، أن المسابقة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشراكة مع كل أفراد المجتمع تأكيداً على دورهم المهم في تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي، وذلك من أجل أن تكون بداية العام الجديد سعيدة وآمنة لكل الطلبة وذويهم.

ولفت إلى أن المسابقة تسعى إلى رصد لحظات الفرح بالعودة إلى المدارس مع إظهار الالتزام بالقوانين المرورية والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن شروط المشاركة في المسابقة بسيطة تتمثل في نشر الصور أو الفيديوهات على الوسم الخاص بحملة يوم بلا حوادث (# يوم_بلا_حوداث) مع ذكر حساب شرطة دبي (dubaipolicehq)، مبيناً أنه سيتم تكريم أول ثلاثة فائزين بمبالغ مالية، فيما سيكون الموعد الأخير لمشاركة الصور والفيديوهات صباح الإثنين المقبل.

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