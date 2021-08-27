محمد بن زايد: المرأة الإماراتية شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن المرأة في الإمارات عنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني.

وأوضح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة عبر "تويتر": "نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني..وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية..نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة..فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة".

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