محمد بن راشد: نهنىء أم الإمارات على جهودها عبر عقود

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها عبر عقود.

وقال سموه في تغريدة عبر "تويتر": "في يوم المرأة الإماراتية نهنىء أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود… ونهنىء بنات الإمارات بالانجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها .. ونهنىء شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة ..".

محمد_بن_راشد: في #يوم_المرأة_الإماراتية نهنىء أم الإمارات الشيخة #فاطمة_بنت_مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود ونهنىء بنات الإمارات بالانجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها ونهنىء شعب #الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة #الامارات_اليوم pic.twitter.com/nyFuDc6Vyv — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 27, 2021

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