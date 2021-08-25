"التعليم والمعرفة" توفر فحص PCR واللعاب مجانا للطلبة أقل من 12 عاما في جميع المراكز الحكومية والخاصة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة عن المتطلبات الخاصة بفحص فيروس كوفيد-19 لضمان العودة الآمنة إلى المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية مع بداية العام الدراسي 2021/22، وذلك عملا بالتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيرة إلى للطلبة دون سن 12 عاماً والطلبة أصحاب الهمم الحصول على فحص فيروس كوفيد-19 قبل العودة للمدرسة مجاناً في أي مركز فحصٍ خاص أو عام، مع خيار الحصول على فحص تحليل اللعاب.



وبغض النظر عن الفئة العمرية أو حالة التطعيم، تستوجب الإجراءات المحدّثة على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، بما في ذلك الطلبة أصحاب الهمم، تقديم نتيجة فحص سلبية بفترة صلاحيةٍ لا تزيد عن 14 يوم للتمكّن من دخول المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد. وتنطبق ذات الإجراءات على المعلمين والإداريين والمتعاقدين من الطرف الثالث.



وسيتم توفير فحص كوفيد-19 مجاناً للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس في مراكز وتواريخ محددة لكل مدرسة. وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قد أرسلت للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي جدولاً زمنياً لفحوصات كوفيد-19 لضمان استفادة الطلبة والمدرسين وموظفي المدارس من الفحوص المجانية في الوقت المناسب. ويمكن لأولياء الأمور التواصل مع مدارس أبنائهم للحصول على الرمز وتفاصيل الموقع والتوقيت والتاريخ حسب الجدول المعتمد من الدائرة. وكبديلٍ عن ذلك، يمكن للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق وموظفي المدارس الحصول على الفحص في أيٍ مركزٍ من اختيارهم على نفقتهم الخاصة.



أما الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والطلبة أصحاب الهمم، فيمكنهم الحصول على الفحص المجاني قبل العودة للمدارس في أيٍ من المراكز الخاصة أو العامة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، علماً أنه بوسع الفئتين اختيار الحصول على فحص كوفيد-19 عن طريق تحليل اللعاب بدل مسحة الأنف في المراكز التي توفر هذه الخدمة.



ونظراً لاختلاف تاريخ بداية العام الدراسي للطلبة تبعاً لنموذج إعادة فتح المدرسة المعتمد في مدرستهم، سواءً بالتناوب بالأيام أو الأسابيع، يتوجب على جميع الطلبة التأكد من تقديم نتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد عن 14 يوماً للتمكّن من العودة إلى نموذج التعليم الصفي. ويتوجب على الطلبة التأكد من الحفاظ على صلاحية نتيجة الفحص بما لا يزيد عن 14 يوماً طوال الشهر الأول من عودتهم للمدرسة.



كما وأكّدت دائرة التعليم والمعرفة العمل عن كثب مع الجهات المعنية في إمارة أبوظبي لاعتماد برنامج الفحوصات الدورية وتحديد متطلبات تكرار الفحص للطلبة وموظفي المدارس، والذي سيتم الإعلان عنه في وقتٍ لاحق.

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