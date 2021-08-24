إقامة دبي تطلق برنامج تدريبي خاص لتطوير مهارات ٧٠٠ موظف خدمة في مراكز "آمر"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامجاً تدريبياً لموظفي مراكز آمر البالغ عددهم ٧٠٠ موظف عبر منصتها الذكية "إثراء" للتعلم المستمر، بهدف رفع وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال خدمة المتعاملين لضمان استمرارية تقديم خدمات مميزة ذات كفاءة عالية تعزز من كفاءة العمل وتحقق السعادة للمتعاملين.



وقال علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني بإقامة دبي بأن الإدارة عكفت على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمالية التي تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص النمو الوظيفي لهم من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للارتقاء بأدائهم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لتقديم خدمات بالصورة التي تليق بدولة الإمارات العربية المتحدة وترتقي بجودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين.

ومن جانبه قال الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين بأن سعادة الموظفين والمتعاملين تأتي في طليعة أولويات إقامة من خلال توفير برامج ومبادرات نوعية لموظفي الصف الأمامي والتي ساهمت بشكل كبير في خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية وزيادة في الانتاجية وبالتالي تحقيق سعادة المتعاملين وتسهيل حياة أفراد المجتمع.



وأضاف الرائد بن علي بأنه تم تنسيب ٧٠٠ موظف خدمة في مراكز آمر تم تقسيمهم إلى ١٥ مجموعة، وسيتضمن البرنامج على مجموعة من المحاور التي تهدف إلى رفع مهارات موظفي مراكز آمر في مجال خدمات إقامة دبي المتمثلة بإجراءات الدخول والإقامة ، إلى جانب اكسابهم المهارات والخبرات اللازمة حول كيفية التعامل مع المتعاملين، كما سيشمل البرنامج أيضاً بعض الأنشطة والمناقشات المفتوحة لحصر كافة التحديات والأخطاء التي يقع فيها موظف الخدمة والعمل على إيجاد أفضل الحلول للتغلب عليها وذلك في سبيل تطوير إجراءات تقديم الخدمة.

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