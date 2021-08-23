أعمال طرق لتحسين الحركة المرورية في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال طرق متفرقة في مدينة محمد بن زايد السكنية، بكُلفة مالية بلغت تسعة ملايين و799 ألفاً و751 درهماً. وهدفت الأعمال إلى توفير مداخل ومواقف سيارات وطرق خدمة للسكان في أماكن متفرقة في البر الرئيسي، وتحسين الحركة المرورية، وإسعاد أفراد المجتمع من سكان ومرتادي المنطقة، وتعزيز معايير جودة الحياة، واستغلال المساحات الرملية وتركيب بلاط تجميلي لتحسين المظهر العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها.

وتعمل بلدية أبوظبي على تنفيذ مشاريع بنية تحتية تلبي تطلعات ومتطلبات سكان ومرتادي كافة المناطق في الإمارة.

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