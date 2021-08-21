محمد بن راشد يعتمد 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا 6 مشاريع جديدة ..تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر..وتلفريك بطول 5.4 كم ..وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات "Hiking" وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر ).

وأضاف سموه بدأنا في 2016 مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من 60 ألف لمليون زائر في 2020 ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر 500 وظيفة لشباب حتا،وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنوياً يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة.

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