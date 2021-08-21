شرطة دبي ترفع وعي الأمهات بالإسعافات الأولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، محاضرة توعية في خيمة السعادة في منطقة أم الدمن بمشاركة 51 أماً حول الإسعافات الأولية ودورها في تحقيق الأمن والسلامة وأثرها في تحصين البيت من المخاطر.

ألقى المحاضرة محمد علي شمص، من مستشفى فقيه الجامعي، ودارت محاورها حول مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة وكيفية الاتصال بالطوارئ وأسباب الإصابات وكيفية إنقاذ مريض النزيف وعلاج الكسور والحروق.

وأكد شمص أهمية دور الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة المرضى والمصابين أو تقليل المضاعفات، موضحاً أنه في زمن كورونا أخذت الإسعافات الأولية شكلاً جديداً فرض على المسعف أن يكون أكثر حذراً وأن يتبع تعليمات مهمة وإرشادات تفادياً لإصابته بعدوى فيروس كورونا.

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