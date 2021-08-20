الاتحاد للقطارات تعقد شراكة مع «أجيس» لنقل منتجاتها

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة الاتحاد للقطارات، اتفاق شراكة مع الغرير للحديد والاستيل (أجيس)، المتخصصة في مجال الصلب المجلفن، والفولاذ المسحوب على البارد، في أبوظبي، لنقل منتجاتها عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية على مستوى دولة الإمارات.

وستقدم الاتحاد للقطارات بموجب الاتفاق خدماتها المتكاملة التي تتميز بالكفاءة والاستدامة، لنقل منتجات الشركة من مركز الإنتاج، التابع لها عبر محطة السكك الحديدية في مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد 4)، وصولاً إلى ميناء خليفة في أبوظبي، وجبل علي في دبي، ما يجعلها من أحدث الشركات المستفيدة من خدمات النقل بالسكك الحديدية في الدولة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات، محمد المرزوقي، إن «الشركة تسعى لتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات والأطراف المستفيدة من مجموعة خدماتها، التي تتكامل مع نموذج أعمال الشركات المستفيدة من شبكتنا، وتنافسيتها وجاهزيتها»، موضحاً أن الاتفاق سيسهم في تسهيل نقل منتجات الحديد، من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، التي تربط بين المراكز الصناعية وموانئ التصدير، والمراكز التجارية، ما يقلل الكلفة والوقت، وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، مقارنة بوسائل النقل التقليدية، ما سيمكنهم من الوصول إلى نطاقات وأسواق جديدة.

وأضاف أن «توقيع اتفاق مع شركة الغرير يؤكد اهتمام مختلف القطاعات والشركات على مستوى الدولة بشبكة السكك الحديدية، ويعزز من محفظة الأعمال المتنامية، التي تشهد باستمرار إضافة مستفيدين جدد من خدماتنا، والذين أظهروا ثقتهم بقدرتنا على تزويدهم بحلول نقل مبتكرة ومستدامة ومنافسة، إلى جانب تلبية الاتحاد للقطارات احتياجات السوق، ما يعزّز من الشراكات القائمة والمستقبلية، عبر خدمات الشحن واسعة النطاق».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للغرير للحديد والاستيل، أبوبكر حسين، إن «الاتحاد للقطارات ستوفر خدمات ذات مستوى عالمي، والتعاون معها سيعزز مساعينا لتحسين رضا العملاء»، لافتاً إلى أن نقل صفائح الصلب عبر السكك الحديدية، يعتبر وسيلة موثوقة وصديقة للبيئة، من شأنها تحسين أوقات التسليم، وخفض الأضرار الناجمة عن عمليات النقل التقليدية، ويسرّع عمليات استيراد لفائف الصلب، حيث تعمل هذه التحسينات في سلسلة التوريد اللوجستية، على توسيع قاعدة عملاء لفائف الصلب المجلفن، المصنوعة في الإمارات.

وتستفيد شركة الغرير للحديد والاستيل من محطة الاتحاد للقطارات، القريبة من منشأتها في مدينة أبوظبي الصناعية، حيث تستخدم منتجاتها من صفائح الصلب والفولاذ المجلفن، في قطاع الإنشاءات والبناء، ما يسهم في توفير الوقت والمال والجهد، حيث تصدّر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة. وتواصل الاتحاد للقطارات العمل على استكمال الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، حسب الجدول الزمني، وستستفيد الشركات المختلفة من قدرة شركة الاتحاد للقطارات على تقديم حلول مخصّصة، من حيث جدولة رحلات القطار، والخدمات التي توفرها، وتخصيص العربات المناسبة لمختلف متطلبات نقل البضائع. ويعتبر اتفاق الشراكة مع الغرير للحديد والاستيل مثالاً على دور الاتحاد للقطارات عبر شبكتها الصديقة للبيئة، في إضافة قيّمة لقطاع الخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ودعم نموّ الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، عبر توفير حلول مبتكرة ومنافسة وموثوقة لنقل البضائع وشحنها بكل سلامة وأمان عبر دول المنطقة.

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