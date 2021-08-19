محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه و الرئيس الفرنسي خلال الإتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكدا في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء و التنمية و العيش بسلام واستقرار.

كما تناول الاتصال مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين و العالم و جهود التعامل معها على مختلف المستويات.

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