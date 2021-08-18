شرطة الشارقة تقلّل رحلة المتعامل بـ «فريق الاستدلال»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شكّلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مركز شرطة كلباء الشامل، «فريق الاستدلال المرئي»، كخطوة استباقية، بهدف تقليل رحلة المتعامل في البلاغات الجنائية البسيطة الواردة إلى المركز، من خلال تسهيل عمليات جمع الاستدلالات.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري، أهمية تشكيل فرق العمل في تنفيذ وإنجاز المهام بكل حرفية وسلاسة، موضحاً حرص شرطة الشارقة على إنجاز كل عملياتها على أكمل وجه، بما يحقق رضا المتعاملين، لذا تم تشكيل فريق عمل معني بتخليص البلاغات الجنائية، ويعمل بدور المحقق الذكي، ويخدم فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة كلباء الشامل، ويطبق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، ‏بما يضمن استمرارية العمل، وتفادي أي تأخير في إنجاز البلاغات.

وأكد حرص شرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات ‏للمتعاملين بسهولة ويسر، سعياً إلى تعزيز جودة ‏الحياة، ‏وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ‏الممثلة في تعزيز الأمن والأمان.‏

وأفاد رئيس فريق الاستدلال المرئي في شرطة الشارقة، الرائد فهد اللغاي، بأن عمل الفريق يشمل الحصول على إفادات أطراف البلاغات الجنائية البسيطة، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات، منها الكفالة والتنازلات، والتعهدات، والمعاينات، ‏من خلال برنامج مرئي إلكتروني، يوّفر التكلفة كمّاً ونوعاً، كما يسهم في توفير الوقت والجهد.

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