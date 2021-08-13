جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري الجديد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدر مركز جامع الشيخ زايد الكبير التقويم الهجري الجديد، في إطار الدور الديني والثقافي الذي يعمل المركز على تعزيزه.

ويشمل التقويم الهجري الجديد التقويم المعلّق (الروزنامة)، والكتاب الدفتري الذي يتضمن العديد من المعلومات القيّمة، مثل مواقيت الصلاة بالتوقيتين الزوالي والغروبي لمدينة أبوظبي، وأهم الأحداث الفلكية الشهرية، والبروج والدّرور والطّوالع والمواسم، وما يتعلق بها من أحوال البر والبحر، وحركة المدّ والجزر، ومجموعة من الأذكار والأدعية والأحاديث النبوية الشريفة، التي تحثّ على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، ليشمل بذلك كل ما يحتاجه أفراد المجتمع والمهتمون في هذا المجال. وضمّ التقويم الهجري مواقيت الصلوات في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، وتتبع ظهور نجم سهيل، والأقوال والحكم المأثورة، والأيام العالمية.

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