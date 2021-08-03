شرطة الشارقة تحوّل عدداً من خدماتها إلى ذكية سبتمبر المقبل

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دعا مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد الكي، المتعاملين إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق ‏MOI‏، ‏ للحصول على الخدمات المرورية، دون الحضور الشخصي إلى مركز خدمات المرور والترخيص، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.‏

وأوضح المقدم الكي، أنه اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر المقبل، سيتم توجيه المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي، للحصول على الخدمات، بدلاً من الحضور الشخصي إلى المركز، وتتمثل الخدمات في تسجيل المركبة، وتجديد المركبة، وحجز رقم لوحة، وإصدار بدل تالف أو فاقد لملكية مركبة، وتغيير بيان، بالإضافة إلى فتح ملف مروري، وإصدار رخصة القيادة، وتجديدها، وإصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة قيادة، وإضافة فئة لرخصة القيادة.

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