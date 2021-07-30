تكريم 100 طفل ضمن مبادرة «أبطال التطوع»

المصدر: أبوظبي- وام

احتفى فريق «شكراً لعطائك» التطوعي بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وفريق غاية التطوعي بتكريم 100 طفل متطوع من أبوظبي والعين والظفرة عبر برنامج «زوم»، وذلك ضمن مبادرة «أبطال التطوع» التي تهدف لغرس قيم التطوع في نفوس جميع أفراد المجتمع وذلك تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة.

وتندرج المبادرة التي تعتبر الثالثة لتكريم أبطال التطوع من هذه الفئة بعدما شهدت الفترة الماضية تكريم 50 طفلاً وطفلة في دبي، بينما يتم الإعداد لتكريم الدفعة الأخيرة من أبطال التطوع لـ50 طفلاً وطفلة خلال الفترة المقبلة في دبي.

جاء الاحتفال برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبحضور نائب رئيس فريق زايد للبحث والإنقاذ العضو الفخري لفريق «شكراً لعطائك» التطوعي أسماء بنت مانع العتيبة.

وقال رئيس فريق «شكراً لعطائك» التطوعي سيف الرحمن أمير: إن "منظومة العمل التطوعي في الدولة راسخة ومتأصلة في المجتمع، لأنها مستمدة من القيم السامية والقيادة لخدمة الإنسان.

ووصفت أسماء بنت مانع العتيبة قيم العمل التطوعي بأنها تمثل إمتداداً للمبادئ الإنسانية والأصيلة الملهمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي يمثل الإلهام للقيم الإنسانية والمبادرات الخدمية والتنموية على مستوى العالم لأنه علمنا الوفاء والحب للقيم الأصيلة في العطاء والخير والتضامن وتقديم العون والمساعدة.

وقالت مؤسس ورئيس فريق غاية التطوعي بدرية الحوسني: إن "هؤلاء الأبطال يمثلون جيلاً من العطاء الجميل المستمد من الغرس الكريم من أولياء الأمور الذين حرصوا على تعزيز مبادئ وأهداف التطوع الذي يمثل قيمة إنسانية كبيرة ومهمة في المجتمع".

وعبرت رئيس اللجنة المنظمة كوثر الرحالي عن تقديرها للجهود التي بذلت لدعم المبادرة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ورعايتها لمبادرة «أبطال التطوع» وأسماء بنت مانع العتيبة على حضور المبادرة وتكريم الأبطال الصغار ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية وفريق زايد للبحث والإنقاذ ووثيقة الولاء والانتماء وشبكة رؤية الامارات الإعلامية لدعمهم ومشاركتهم في المبادرة.

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