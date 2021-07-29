خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد جمعه جوهر الزعابي

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، اتصالاً هاتفياً قدم خلاله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله جوهر جمعه الزعابي والد الشهيد جمعه جوهر الزعابي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون، خلال اتصاله مع ابن المتوفي عبدالرحيم جوهر عن صادق مواساته وأحر تعازيه، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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