أمن المنشآت بشرطة دبي ينفذ 45 ألف مهمة خلال العام الماضي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم:

نفذت إدارة المنشآت التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي 45 ألفاً و470 مهمة خلال العام الماضي وفق إحصائيات الإدارة التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري خلال تفقده لها ضمن برنامج التفتيش السنوي.

ونوه المري بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفعّالة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المتعددة التي تشهدها إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودهم المبذولة أثناء جائحة كورونا إضافة الى المؤشرات الاستراتيجية للإدارة وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء إدارة الطوارئ والتي قامت بتأمين 240 فعالية رياضية في العام الماضي بنسبة نجاح 100%، وتحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 95.5%.

واطلع على إحصائيات إدارة التفتيش الأمني K9 التي أظهرت تنفيذ 1575مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، من ضمنها مهام تتعلق بدوريات أمنية والقيام بأعمال حراسة، وتتبع أثر، وتمييز روائح، وعمليات بحث وغيرها من المهام الأخرى، بينما قامت إدارة أمن وحماية الشخصيات بتنفيذ 432 مهمة في مجال حماية الشخصيات.

وطالع نتائج إحصائيات خدمة الاستعلام الذكي في سوق الذهب الهادفة إلى توفير خدمة ذكية في الأسواق لتمكين السياح من التعرف إلى المحال التجارية وطرق الوصول إليها بسهولة ويسر، إلى جانب توفير قناة ذكية لهم لتقديم الشكاوى والاقتراحات لشرطة دبي والشركاء الاستراتيجيين في منطقة السوق، فبلغ عدد المستفيدين من الخدمة خلال العام الماضي 2195 مستفيداً من 34 دولة.

واطلع على نتائج منصات المهام الرقمية في الإدارة العامة، فبلغ عدد المشاريع والمبادرات 12 مشروعاً ومبادرة، فيما بلغ عدد فرق العمل 18 فريقاً، وعقد 186 اجتماعاً، في حين بلغت عدد ساعات تطوع موظفي الإدارة العامة في منصة شرطة دبي للتطوع 10070 ساعة من خلال 25 فرصة تطوع، نفذها 310 متطوعا.

وحول نتائج دورة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة، والتي بلغ عدد المتدربين فيها 1229 متدرباً منهم 681 متدرباً من الإدارات العامة، و548 متدرباً من مراكز الشرطة، انخرطوا من خلالها في 23 دورة و36 تمرين طاولة و40 سيناريو لعمليات مختلفة.

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