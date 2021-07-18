حملات على مراكز التجميل النسائية للحد من انتشار كورونا

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قامت فرق مشتركة تضم إدارة الشرطة المجتمعية ومجلس الشرطة النسائي وإدارة الصحة العامة بدائرة البلدية ضمن مبادرة "عيدنا أمان وجمال" حملات ميدانية للتوعية بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وتستهدف مراكز التجميل النسائية المختلفة على مستوى الإمارة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وضمن توصيات فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي.

وقالت مدير فرع برامج الشرطة المجتمعية رئيس مجلس الشرطة النسائي بشرطة رأس الخيمة، النقيب موزة الخابوري، إنهتم الاتفاق على تنظيم برامج توعوية وزيارات ميدانية إلى المراكز والصالونات على مستوى الإمارة للتأكد من التزامها بقواعد السلامة والأمان وتوعية أصحاب المهنة والمتعاملات بإتباع أقصى درجات الطرق الصحية لتجنب نقل العدوى، بهدف الارتقاء بالوضع الصحي وتعزيز الوعي لدى الجميع والتعريف بمخاطر استخدام أدوات غير نظيفة ودورها في انتقال العدوى والتأكيد على استيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية من قبل الصالونات والمراكز والتأكد من الالتزام بهذه المعايير وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن البرنامج يشمل تكثيف الزيارات الميدانية والوقوف على الممارسات وشرح الأساليب الصحيحة في كيفية تعقيم الأدوات، من خلال تخصيص مناوبات صباحية ومسائية من جانب الأطراف المشتركة للتأكد من أن المراكز تعمل وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها، وبالإضافة إلى التواصل المستمر مع كافة الصالونات ومراكز التجميل في حال حدوث أي طارئ لتقديم الدعم والمساندة.

وذكرت أنه يتم تكثيف الزيارات قبل العيد لما تشهده هذه الفترة من ازدحام في الصالونات ومراكز التجميل، وأن شرطة رأس الخيمة تسخر كل إمكانياتها من أجل تحقيق الرضا والسعادة للمجتمع وتساهم بشكل إيجابي وفعّال في التواصل مع الجميع ومشاركتهم في كافة فعالياتهم ومبادراتهم.

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