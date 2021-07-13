    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم قريباً.. فيديو

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أعلنت دبي القابضة عن افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، بحلول الربع الرابع من عام 2021 في جزيرة بلوواترز، بارتفاع يزيد عن 250 متراً.

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