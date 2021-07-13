افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم قريباً.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت دبي القابضة عن افتتاح "عين دبي" أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، بحلول الربع الرابع من عام 2021 في جزيرة بلوواترز، بارتفاع يزيد عن 250 متراً.

بارتفاع يزيد عن 250 مترًا، سيتم افتتاح عين #دبي، أعلى وأكبر عجلة ترفيهية في العالم، بحلول الربع الرابع من عام 2021 في جزيرة بلوواترز.@AinDXBOfficial@dubaiholding@bluewaters_dxb #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1C3tX6Vr05 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2021

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