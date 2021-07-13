الطوارئ والأزمات تعلن عن البروتوكول الخاص بـ"العيد".. تفاصيل الإحاطة الإعلامية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عقدت حكومة الإمارات، اليوم، الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19.

تفاصيل الإحاطة الإعلامية:

القطاع الصحي: الإمارات هي الأولى عالمياً وفق مؤشر بلومبيرغ للمرونة من ناحية نسبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، يأتي ذلك تتويجاً لجهود القطاع الصحي وكافة الجهات المعنية لتوفير مختلف أنواع اللقاح لمواطني الدولة والمقيمين على أراضيها.

القطاع الصحي: إن استباقية القطاع الصحي في التعامل مع جائحة #كوفيد19، جاءت وفق استراتيجية وطنية متكاملة ساهمت في ضمان صحة وسلامة المجتمع.

القطاع الصحي: دور القطاع الصحي كان له أهمية وأولوية قصوى لاحتواء الجائحة بالتعاون مع كافة القطاعات الحيوية، فقد حققت دولة #الإمارات العديد من المنجزات والمكتسبات للوصول لمرحلة التعافي.

القطاع الصحي: بعد حلول عيد الأضحى المبارك العام الماضي، بلغ متوسط الإصابات بكوفيد19 اليومية أكثر من 1,400 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 500%.

القطاع الصحي: وبعد احتفالات رأس السنة الميلادي بلغ متوسط الإصابات اليومية أكثر من 3,700 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 200%.

القطاع الصحي: بعد عيد الفطر المبارك لهذا العام بلغ متوسط الإصابات بكوفيد-19 اليومية أكثر من 2,000 إصابة ما يعادل نسبة زيادة أكثر من 60%.

القطاع الصحي: إذا قارنا هذه الأعداد بالوفيات، فقد بلغ متوسط الوفيات من #كوفيد19 بعد احتفالات رأس السنة الميلادي 16 حالة وفاة ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 300%. أما بعد عيد الفطر لهذا العام فقد بلغ متوسط الوفيات من كوفيد19 6 حالات ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 100%.

القطاع الصحي: هذه الاحصائيات نستعرضها معكم لنؤكد بأن المسؤولية اليوم بيننا مشتركة والتزامكم بالإجراءات الاحترازية وخاصة خلال هذه المناسبات يسهم بصورة إيجابية في خفض هذه المعدلات.

القطاع الصحي: ندعو الجميع للاحتفال بأمان والاستمتاع بجميع الفعاليات المصاحبة لعيد الأضحى المبارك مع مراعاة كافة الإجراءات الخاصة بالمناسبة لضمان سلامتكم وكل من يحيط بكم واحرصوا دائما على التأكد من سلامتكم عبر إجراء الفحوصات قبل زيارة أقاربكم وخاصةً كبار السن.

القطاع الصحي: اليوم تقوم جميع القطاعات في الدولة بدورها لحمايتكم والمحافظة عليكم فساهم معنا بدورك الإيجابي في تعزيز وتكامل هذه الجهود الوطنية ولنسعد بهذه المناسبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية.

القطاع الصحي: نؤكد على مواصلة نجاح دولة #الإمارات في مسيرة التعافي من فيروس #كوفيد19، وذلك بتكاتفنا معاً وحرصنا المستمر على صحتنا وسلامتنا، فلندعم جهود الإمارات الحثيثة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

القطاع الصحي: احتفلوا بأمان وحافظوا على بركة بيوتكم وأحيطوهم ببيئة صحية ليكتمل عيدنا وأنتم بصحة وعافية.

الطوارئ والأزمات: قدمت حكومة دولة #الإمارات قراءة استشرافية لمعطيات الأزمة، ومن أهمها إصدار القرارات والبروتوكولات الاستباقية، بجانب الاستثمار في أحدث التقنيات المتقدمة، الخطوة التي تهدف إلى سلامة المجتمع، وتعافي كافة قطاعات الدولة من أزمة #كوفيد19.

الطوارئ والأزمات: نشيد بدور فئات المجتمع كافة لتخطي جائحة #كوفيد19، وندرك مدى وعيهم في كيفية التعامل مع الوضع الجديد، ونؤكد على ضرورة تقبل مفهوم الحياة الجديدة. فلابد من التركيز على المرونة والتكيف للتحضير للمرحلة المقبلة.

الطوارئ_والأزمات: من أهم مرتكزات نجاح النموذج الإماراتي في التعامل مع الأزمة هو التوازن الاستراتيجي في كافة القطاعات، وتحديداً في مرحلة التعافي. وجاء ذلك في ظل وجود منظومة حكومية رائدة تعمل ضمن مؤشرات لقياس نجاح الدولة في الوصول للتعافي.

الطوارئ_والأزمات: هذا التناغم والتوافق بين مؤسسات الدولة، والمجتمع أصبح مثالاً يحتذى به للتعامل مع الجائحة على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية، ويدل على أن المسؤولية مشتركة لدى الجميع.

الطوارئ_والأزمات: نود الإعلان عن البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. وسيتم تطبيق اشتراطات صلاة العيد في كافة مناطق الدولة.

الطوارئ_والأزمات: ستقام صلاة عيد الأضحى على ألا تزيد مدة الخطبة عن 15 دقيقة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً. وسيتم وضع لواصق التباعد على المواقع المخصصة للصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد.

الطوارئ_والأزمات: ننصح جميع المصلين بإحضار سجادة خاصة، ويمنع منعاً باتاً للأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين ويتلقون العلاج والمقيمين مع أشخاص مخالطين لمرضى #كوفيد19 من الحضور للصلاة.

الطوارئ_والأزمات: وننصح أيضاً فئات كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال من هم أقل من 12 سنة تجنب الذهاب لصلاة العيد وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

الطوارئ_والأزمات: نؤكد على بأنه سيتم غلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس، مع استمرار غلق المرافق الخدمية مثل دورات المياه وأماكن الوضوء وثلاجات شرب المياه. بالإضافة إلى استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود.

الطوارئ_والأزمات: يرجى تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد صلاة العيد بكافة أشكالها والاكتفاء بالتحية والتهنئة عن بُعد. وسيتم فتح أبواب المصليات والجوامع قبل بدء الصلاة بــ 15 دقيقة.

الطوارئ_والأزمات: ننصح بأن يقتصر الاحتفال على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن بنفس المنزل والأقارب من الدرجة الأولى مع أهمية اجراء الفحص والتأكد من سلامة الجميع قبل الزيارة مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي خاصةً عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

الطوارئ_والأزمات: وننصح تجنب التصافح والعناق. كما يفضل استخدام البدائل الإلكترونية لتوزيع العيديات.

الطوارئ_والأزمات: ستعمل الجهات المعنية على المستوى المحلي على تقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.

الطوارئ_والأزمات: ننصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالذبح والتوزيع أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي، وعدم تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران. كما يمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي.

الطوارئ_والأزمات: الدولة تسير قدماً نحو التعافي المستدام، ونرى اليوم عودة الأنشطة تدريجياً للحياة اليومية، حيث جاء هذا الانفتاح وفق استراتيجيات شاملة وجهود مثمرة بذلتها مختلف القطاعات الحيوية. والضروري تعزيز مفهوم الانفتاح والحياة الجديدة ما بعد الأزمة.

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