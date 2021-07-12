جمعية الإمارات للإدارة العامة تنتخب مجلس إدارة جديد وتناقش خطة عملها

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

عقدت جمعية الإمارات للإدارة العامة اجتماعا للجمعية العمومية، عبر تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس والجمعية الدكتورة أحلام الحوسني، بالإضافة إلى ممثل وزارة تنمية المجتمع، لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية للدورة القادمة 2021-2025، ومناقشة خطة عملها في الدورة الجديدة.

ورحبت رئيسة الجمعية في بداية الاجتماع بأعضاء الجمعية، موضحة أن جمعية الإمارات للإدارة العامة تعد من الجمعيات ذات النفع العام المشهرة من قبل وزارة تنمية المجتمع بالقرار الوزاري رقم 422 لسنة 2016 والتي تعمل على المشاركة في تحقيق تنمية وتطوير أفراد ومؤسسات المجتمع، حيث تتجسد رؤية الجمعية في ترسيخ الفكر والممارسات الإدارية الريادية المبتكرة من خلال رسالتها التي تعمل على استثمار الفكر الإداري ضمن الممارسات المبتكرة الحديثة للوصول لخلق كفاءات قيادية والتنافس المؤسسي لتحقيق السعادة الوظيفية.

وصادق أعضاء الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، ومن ثم استعرضت الحوسني التقرير الختامي الذي تضمن البرامج والأنشطة التي قامت الجمعية بتنفيذها خلال الدورة الماضية، حيث أوضحت أن الجمعية تركز في تنفيذ الفعاليات ذات التخصصية العلمية التي تثري المشاركين علميا وتساهم في تقديم رؤى تساهم في تحاقيق تنمية المجتمع.

وبعد ذلك أجريت الانتخابات باشراف ممثل وزارة تنمية المجتمع، حيث أسفرت النتائج عن فوز كل من: الدكتورة أحلام الحوسني رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور حامد النيادي نائبا للرئيس، وعبير ناصر أمينا للسر، وشمسة المرزوقي أمينا للصندوق، والدكتورة مريم الرئيسي رئيسا للجنة الدراسات والبحوث والتطبيقات الإدارية، والدكتور سيف درويش رئيسا للجنة الإعلامية، والدكتور عبد اللطيف العزعزي رئيسا للجنة التدريب والتطوير الإداري والدكتور شافع النيادي رئيسا للجنة تنمية الموارد المالية والشراكات المجتمعية، وفاطمة المغني رئيسا للجنة التنسيق والمتابعة.

يذكر أن الجمعية تهدف إلى تنمية ونشر الفكر العلمي في الادارة العامة وتقديم المشورة والخبرة الادارية والدراسات اللازمة وفق أحدث وأفضل التطبيقات والممارسات الحديثة للجهات المعنية داخل الدولة وخارجها وإتاحة الفرصة للعاملين في المجالات الإدارية للمساهمة في تطوير التقدم الإداري كما تتبادل الخبرات والخبراء والمطبوعات الادارية مع المنظمات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وكذلك تتعاون مع الجهات المعنية لإجراء البحوث والدراسات الإدارية بهدف تطوير الأداء الوظيفي للأفراد والمؤسسات وبناء وتفعيل العلاقات التنظيمية مع المعاهد والهيئات المحلية والعالمية للاطلاع على أخر المستجدات للتجارب الادارية وافضل الممارسات الادارية بهدف نقلها محليا للاستفادة منها.

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