موارد الشارقة تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة-وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري.

و رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية سائلاً الله أن تعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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