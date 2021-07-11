بلدية خورفكان تخالف 13 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

المصدر: سمية الحمادي . خورفكان

سجلت بلدية خورفكان التابعة لإمارة الشارقة 13 مخالفة وتنبيه 25 منشأة تجميلية وصالونات نسائية ورجالية ومنشآت غذائية وصحية غير ملتزمة بالبنود الصادرة في التعاميم الخاصة بالالتزام في الإجراءات الاحترازية المفروضة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد _19.

وأكدت البلدية أن مفتشيها بقسم الصحة العامة شعبة الرقابة الصحية راقب الالتزام بالإجراءات الاحترازية على (560) موقع متمثل في الصالونات الرجالية و النسائية ومراكز تجميلية ومنشآت غذائية وصحية بخورفكان خلال الأشهر الثلاثة الفائتة من شهر (ابريل حتى يونيو) بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بخورفكان و دائرة التنمية الاقتصادية فرع خورفكان ، و وزارة الموارد البشرية و التوطين ، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية و فحص البي سي آر لغير المطعمين بلقاح كورونا وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، والتزام العاملين بأخذ لقاح ضد كورونا.

وأسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت بمخالفة 13 منشأة تجميلية وصالونات نسائية ومنشآت غذائية وصحية غبر ملتزمة بالإضافة لتنبيه 25أخرى، مؤكدين على التزام المنشآت بواقع 90%.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي والفصل بين مواقع الانتظار، مشيرةً إلى أنها تحرص على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات والمنشآت الغذائية والصحية، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية ومن تطبيق الاشتراطات الصحية، ومن الأدوات المستخدمة ومدى صلاحيتها وسلامتها.

وأكدت أن الحملات هدفها التأكد من أخذ لقاح «كوفيد-19»، ومتابعة مدى التزام المحلات الغذائية بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، فضلاً عن استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وساهمت الأقسام المعنية في الرقابة بالبلدية في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

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