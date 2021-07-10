شرطة الشارقة تطلق خدمة ترخيص المركبات الجديدة في وكالات السيارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة ترخيص الأليات والسائقين خدمة ترخيص وتسجيل المركبات الجديدة (للأفراد والشركات) عن طريق وكالات السيارات بإمارة الشارقة، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المقدم خالد محمد الكي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص على تقدم خدمات متميزة للمتعاملين، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التحول نحو الخدمات الالكترونية بما يحقق رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال تبسيط إجراءات ترخيص المركبات في وكالات السيارات وتقديم خدمات ميسرة وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

وأوضح المقدم الكي، أن الإدارة مَنحت وكالات السيارات بإمارة الشارقة صلاحية تسجيل المركبات للأفراد والمؤسسات بدون الرجوع الى مراكز الخدمة، من خلال الدخول الى برنامج التراخيص الاتحادي بالموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية (UAE, MOI)، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات للربط الموحد للخدمات الالكترونية تشمل تأمين المركبات، ورهنها،والفحص الفني، مما يسهل من إنجاز المعاملة على وجه السرعة، والاستغناء عن المستندات الورقية، وتوفير الجهد والوقت في عملية ترخيص المركبات.

وكانت إدارة ترخيص الآليات والسائقين عقدت عدة ورش عمل تعريفية لأصحاب الوكالات بمقر الإدارة، تم من خلالها تعريفهم بالخدمات الجديدة وتدريبهم على كيفية إستخدام البرنامج، وصرف أرقام المركبات التلقائية على النظام أو الأرقام المحجوزة للأشخاص ومتطلبات الخدمة، وعبر ممثلو وكالات السيارات خلال الورش بالخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة الشارقة وما تقدمه من مبادرات مبتكرة لتيسير الخدمات على المراجعين وفقا لأفضل الممارسات .

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